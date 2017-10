Rentrée littéraire 2017 : Marie-Inaya Munza, "Black in the City"





Heureuse en couple, choyée par des parents aimants, décidée à faire évoluer sa carrière dans une grande entreprise de communication, Amanda PARKS prend de plein fouet une immense déconvenue professionnelle. Et tout à coup le doute surgit : et si le problème provenait du fait qu’elle est noire ? C’est le départ et la trame du premier roman de Marie-Inaya Munza, un nouveau visage pour la littérature franco-africaine.