Régis Gizavo nous a quitté





Regis Gizavo nous a quittés dans la nuit du 16 au 17 juillet 2017 lors d’un concert en Corse. Ambassadeur de la musique malgache à travers le monde, auteur-compositeur, instrumentiste hors pair qui a accompagné les plus grands. En Juin 2017, venaient de sortir l’album « Toko telo » (Anio Records) avec D’Gary et Monika Njava et le film "Songs for Madagascar" (Laterit productions) dont il est l’un des protagonistes. Le Razana sera rapatrié à Tuléar vers la terre de ses ancêtres à Madagascar dans les jours à venir, accompagné de sa famille. Un hommage musical lui sera rendu