Région du lac Tchad. La recrudescence des attaques de Boko Haram fait grimper le nombre de victimes civiles





Au moins 381 civils ont été tués par Boko Haram depuis avril 2017 au Cameroun et au Nigeria, victimes des attentats-suicides qui se multiplient. Des millions de personnes ont toujours besoin de protection et d’une aide humanitaire d’urgence, alors que les attaques et l’insécurité croissante freinent les actions des organisations humanitaires.









