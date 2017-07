produits Recette du Luwombo, plat traditionnel d’Ouganda vendredi 28 juillet 2017 / par par



Oluwombo ou luwombo est un plat traditionnel d’Ouganda datant du XIXéme siècle.

Il s’agit à la fois d’un plat classique de dîners royaux et d’un plat populaire dans toute l’Ouganda. On dit souvent que oluwombo date de 1887 lorsque, pendant le règne de Kabaka Mwanga, roi qui régnait sur le royaume de Bouganda (région d’Ouganda qui a donné son nom au pays). Le plat a été présenté par son chef cuisinier, Kawunta. La méthode de base de la feuille de banane a été répandue dans toute l’Afrique tropicale depuis des siècles et est également utilisée partout où les bananes et les plantains sont cultivés. Il peut être fabriqué avec des viandes comme le Luwombo au boeuf, le Luwombo au poulet, le Luwombo de chèvre, le Luwombo au porc et les champignons. Recette : 1 kg de bœuf, coupé en dés

150 g de cacahuètes non salées, moulues

2 oignons, hachés

4 tomates, concassées ou une boite de tomate concassées

1 cube de bouillon de poulet

400 gr de champignons, émincés

1 morceau de poisson fumé ou viande fumée (facultatif)

Des feuilles de bananier

6 bananes plantains Préparation Faire revenir la viande dans une poêle légèrement huilée jusqu’à ce qu’elle brunisse de tous les côtés. Réserver. Faire chauffer une cuillère à soupe d’huile dans une casserole, puis ajouter l’oignon et cuire pendant 2 minutes avant d’ajouter les tomates, le bouillon de volaille, sel, poivre, les cacahuètes, les champignons et le poisson fumé (ou la viande fumée). Si nécessaire, ajouter un peu d’eau pour former une sauce onctueuse. Laisser mijoter pendant 8-10 minutes. Ajouter la viande et mélanger. Couper les feuilles de bananier pour former des rectangles d’à peu près 25 cm de large. Oter les nervures centrales. Passer les feuilles de bananier au-dessus d’un feu pour les ramollir. Les rincer ensuite sous l’eau. Placer une portion de la mixture de viande dans le centre de la feuille. Plier la feuille sur les côtés, puis rabattre les deux autres extrémités pour en faire une petite poche. Attacher avec une ficelle puis répéter l’opération avec le reste de la mixture. Placer une grille dans le fond d’une grande marmite puis ajouter de l’eau au fond. Placer les poches sur le dessus de la grille et couvrir le plat. Ajouter les bananes plantains au-dessus dans la casserole. Porter à ébullition et cuire à la vapeur pendant au moins deux heures. Récupérer les bananes plantains de la marmite et les écraser avec une fourchette. Servir l’oluwombo avec la purée de bananes plantains. Recette du site https://www.196flavors.com



