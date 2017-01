produits Recette de la sauce Fontêtê vendredi 20 janvier 2017 / par par



La sauce fontêtê est une spécialité du Togo et du Bénin, réalisée à partir de feuilles d’amarante. C’est un plat classique du sud de ces pays, qui se rapproche de la sauce épinards (gbomadessi) mais avec un goût un peu plus rustique.

On peut cuisiner ces feuilles de différentes manières, avec uniquement du poisson, de la viande, ou les deux. Cette sauce se consomme aussi bien avec de la pâte (ewokoumé, emakoumé, etc.) qu’avec du riz blanc. Voir une recette de boeuf à la sauce Fontêtê



• Vos commentaires