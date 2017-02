RDC : Moïse Katumbi devant l’Atlantic Council : « lutter pour la démocratie et l’alternance »





A l’occasion d’un déplacement à Washington, Moïse Katumbi, considéré comme la principale figure de l’opposition en RDC depuis le décès d’Etienne Tshisekedi, a répondu jeudi 16 février aux questions de l’Atlantic Council, l’un des think tanks américains les plus influents. Il a notamment affirmé que sa place était en RDC, "pour lutter pour la démocratie et l’alternance". En voici les principaux extraits.