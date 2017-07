RDC : Le double discours de Kinshasa à l’Union européenne





Lors du dernier Sommet de l’Union Africaine à Addis-Abeba en Ethiopie (les 2 et 3 juillet 2017), les autorités RD congolaises ne se sont pas privées de critiquer vertement l’Union européenne et ses sanctions à l’encontre des proches de Joseph Kabila. Pourtant, ce mercredi 5 juillet à Strasbourg, c’est un tout autre discours que Leonard She Okitundu, le vice-Premier Ministre et ministre des Affaires étrangères congolais, devrait tenir lors de son entrevue avec Federica Mogherini, le haut-représentant de l’Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité.