RDC : l’archevêque de Lubumbashi boycotte Joseph Kabila





Le torchon brûle de plus en plus entre Joseph Kabila et l’Eglise catholique en RDC. Vendredi 23 juin, cette dernière a diffusé un message, sous forme de réquisitoire, mettant directement en cause le pouvoir dans la grave crise politique que traverse le pays. Hier, l’archevêque de Lubumbashi a « séché » une réunion prévue entre les responsables des églises et le président RD congolais. Explication.