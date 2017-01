RDC : Katumbi offre in extremis la paix à la RDC





Fumée blanche… Habemus pactum ! En RDC, la Majorité présidentielle et le Rassemblement de l’opposition sont parvenus in extremis à un accord ce 31 décembre 2016. La RDC évite ainsi la crise politique tant redoutée et le bain de sang annoncé. Mais cet accord a été obtenu aux forceps, dans la douleur. Et, in fine, grâce au geste de Moïse Katumbi qui a accepté que son sort judiciaire ne soit pas réglé… dans l’immédiat.