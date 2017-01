RDC : Joseph Kabila torpille l’accord politique





La signature de l’"arrangement particulier" dans le cadre des négociations directes entre majorité et opposition se fait toujours attendre en RDC. Quatre principaux points de blocage persistent. Conséquence : la mise en oeuvre de l’accord politique du 31 décembre 2016 se fait toujours attendre. Au grand dam de la population et de l’opposition RD congolaises et pour le plus grand bonheur de la MP et... du Président Kabila, principal bénéficiaire - et responsable - de ce "glissement dans le glissement".