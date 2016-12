RDC, gouvernement Badibanga : Kinshasa et Lubumbashi tirent à hue et à dia





La situation politique s’est brusquement tendue, comme on pouvait s’y attendre, au lendemain du 19 décembre, terme du second mandat du Président Joseph Kabila. Les conditions de la transition jusqu’aux prochaines élections présidentielles, repoussées dans plus d’une année, ne font toujours pas l’objet d’un consensus et les opposants ont fait entendre leur voix, aussitôt confrontés à une répression très ferme, voire violente. L’ONG HRW dénombrait une trentaine de morts dans cette seule journée.