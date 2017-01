RDC, expulsion d’Ida Sawyer : Kalev Mutond manque de vigilance





Ida Sawyer, chercheuse renommée chez Human Rights Watch et grande spécialiste du Congo, a été expulsée de RDC samedi 21 janvier. Une fois de plus. En août 2016, elle avait déjà subi le même sort. Il faut dire que ses enquêtes fouillées sur les violences commises par le régime de Joseph Kabila, notamment à l’encontre des opposants politiques et des mouvements de citoyens, ne sont pas du goût du régime… À Kinshasa, on pointe du doigt le manque d’attention de Kalev Mutond, le patron de l’ANR, sur un dossier qui ne contribue pas - loin s’en faut - à redorer l’image du pouvoir en place.