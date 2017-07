RDC : exilé, Moïse Katumbi continue de croire en l’alternance





Un an après un procès qui tient plus de la farce que de la justice, l’opposant numéro un au régime congolais, interdit de territoire et victime d’une campagne de déstabilisation, milite plus que jamais pour une République « démocratique » du Congo. Il garde l’espoir d’une alternance politique à son profit.