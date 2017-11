RD Congo : le calendrier validé par l’ONU





Le Comité des droits de l’homme des Nations Unis a donné jeudi un an à la République démocratique du Congo pour faire rapport sur les mesures qu’il a prises pour organiser des élections libres et régulières et pour assainir son bilan en matière de droits de l’homme. Il s’agit dune victoire diplomatique majeure pour le Président Kabila et son Gouvernement.