Pourquoi l’Afrique est-elle restée à la traîne ?





Si l’on regarde à travers le temps, on constate que jadis l’Afrique n’était pas plus pauvre que le reste du monde. Qu’est-ce qui peut bien expliquer son retard actuel ? Dans son article, Marian Tupy, passe en revue des chiffres sur la pauvreté avant la colonisation, pendant et après la colonisation. Sans défendre la colonisation, l’auteur constate que durant la période, la population a augmenté ainsi que le niveau de scolarisation et de santé. Pourtant, lors des indépendances, de nombreux pays d’Afrique, pour rompre avec le colonisateur, se sont réfugiés dans le modèle soviétique. Cela a débouché sur des régimes autoritaires et dirigistes. Il a fallu attendre les années 90 pour que les pays d’Afrique revoient leurs politiques et instaurent des économies plus ouvertes.