Pour une Afrique, main dans la main avec l’Unesco, sur le chemin d’une paix durable

Parmi les desseins essentiels de l’Unesco, une attention particulière doit être accordée au soutien de l’Afrique. Le continent est une priorité pour l’Unesco et son organisation, ses missions, sa mobilisation, ses partenaires. Celle-ci a notamment identifié « la construction de la paix en Afrique par l’édification de sociétés inclusives, pacifiques et résilientes » comme une chance et comme un modèle de paix original. Aujourd’hui, ce modèle est un sujet clé qui mérite que l’on s’y arrête pour comprendre en quoi sa pratique est un exemple à imiter pour le reste du monde.