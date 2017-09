Pour mieux comprendre le Franc CFA...





L’économiste français Ilyes Zouari a accepté que nous donnions une plus large audience à la réflexion qu’il a récemment produite en réponse à la question lancinante et répétée : à quoi sert le franc CFA et serait-il bon d’en sortir pour les pays qui l’utilisent ? La réponse est plus complexe que les assertions simplistes que l’on entend souvent sur le sujet.