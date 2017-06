PME marocaines : Pour ou contre la préférence nationale ?

La situation économique fragile du Maroc incite les PME à rechercher toutes les solutions possibles pour avoir des marchés. La fédération des entreprises du domaine du BTP fait pression pour qu’une clause de préférence nationale soit incluse dans les appels d’offres. Cela peut sembler séduisant et pourtant... Dans son article, Hicham El Moussaoui, expose un à un les effets pervers et les incohérences de la clause de préférence nationale. Garder un pourcentage des appels d’offres à des entreprises marocaines ne résoudrait pas leur problème et risque même d’aggraver celui du consommateur. L’auteur fait alors une série de propositions lucides et pertinentes pour aider les PME à accéder à une partie des appels d’offres lancés dans le secteur BTP. Au lieu de garder autoritairement des parts de marché, au risque de faire fuir les investisseurs, il est plus pertinent de lever les entraves qui aujourd’hui écartent les PME des appels d’offres pour des raisons souvent difficile à avouer...