Philida ou l’ancêtre esclave d’André Brink

Avec Philida, André Brink nous plonge dans les eaux troubles de sa famille. Captivant du début à la fin, ce roman est assurément l’un des plus beaux sur l’esclavage. En modifiant quelque peu les propos que l’auteur prête à l’un de ses personnages, nous pouvons ainsi résumer l’esprit de l’œuvre : "Un jour le Seigneur Dieu a décrété : Que la lumière soit. Et la lumière fut. Et puis, il a dit : Que les [Blancs] soient [en Afrique du sud]. Et [l’Afrique du sud] grouilla de [Blancs]. Et puis un jour, il a parlé et il dit : Que les Brink soient. Et ça été la chienlit".