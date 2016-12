Péruviens noirs ou Afropéruviens ?

Antécédents : Lors de la IIIième Conférence Régionale des Amériques, les descendants des pays africains esclavagés ont décidé de prendre le nom qui revendique leur provenance et les identifie en tant que êtres humains ayant une origine (géographique) commune : Afrodescendants. "...Entrer noirs et sortir afrodescendants lors de la IIIième CMCR ne fut pas un simple désir, cette fois nous entrons pour rester et ce pour toujours...", affirmait Romero Rodríguez, directeur de l’Alliance Stratégique Latinoaméricaine et Caribéenne ( Alianza Estratégica Latinoamericana y del Caribe).