Paris, people : Imani lance "Le front de mode"





Il fallait être ce soir au 42 rue Volta, dans le 3eme arrondissement de Paris, pour le lancement du nouveau show room d’Imani, associée pour l’occasion à la marque de chaussures éthiques Equal for All. Il y avait foule pour saluer une création profondément originale, nourrie par ce standard africain qu’est le tissu wax, détourné pour s’intégrer à l’esthétique de la chaussure... Reportage en images et interview exclusive d’une créatrice pleine de talent et de générosité !