Paris, Olympia : lancement de BBlack ! avec Héritier Watanabe





Evénement à Paris au carrefour du monde des médias et de la musique : le lancement samedi 15 juillet au lendemain de la fête nationale de la chaîne Bblack !, déjà bien connue en Afrique et dans la diaspora. A cette occasion, plusieurs stars africaines ont fait le déplacement : Fababy, Dibi Dobo, Wally Seck et... Héritier ! Portrait d’une étoile qui monte dans le ciel congolais.