Ouganda : Stop à la manipulation des prix par le gouvernement !

L’Ouganda est en partie malade de mauvaises politiques. Guidé par l’opportunisme, son gouvernement multiplie les maladresses et joue à l’apprenti sorcier en voulant déterminer les prix à la place du marché en jouant artificiellement avec les subventions ! Dans son article, Andrew Mwenda, explique à quel point les subventions dans le domaine de l’électricité créent à la fois la pénurie et le mécontentement général au sein de la population ougandaise. Il explique alors pourquoi l’intervention de l’Etat est néfaste comparé à la liberté économique. Les prix doivent dépendre uniquement de l’offre et de la demande !