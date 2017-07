Nouveaux soulèvements militaires en Côte d’Ivoire à Abidjan et Korhogo





Des hommes armés ont attaqué des bases militaires dans la capitale économique de Côte d’Ivoire, Abidjan, et dans la ville de Korhogo au nord du pays. Ils ont été repoussés et il y a eu trois morts. Cet acte de violence relance les questions sur le malaise au sein de l’armée et de la coalition gouvernementale.