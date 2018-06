Montée, chute et éventuelle mutation de l’Etat islamique au Maghreb





Malgré le déclin prononcé que l’Etat islamique (ISIS) connait en Irak et en Syrie, il pourrait refaire surface au Maghreb si l’on ne tire pas les leçons du passé et que les menaces existantes persistent. L’Algérie, la Libye, le Maroc et la Tunisie devraient aller au-delà des mesures sécuritaires et militaires et se préoccuper des vagues de mécontentements et des tensions locales dont ISIS a montré qu’il savait tirer parti