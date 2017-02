Michaëlle Jean pour une Francophonie "de combat"





Après deux années passées à la tête de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF), la Secrétaire générale de la Francophonie, Michaëlle Jean nous livre son appréciation et dit s’inscrire résolument dans la continuité du legs de ses prédécesseurs en portant à son tour l’OIF sur la trajectoire des réalités du moment avec force, y compris là où on ne l’attendait pas, sur la nécessité de lutter "contre le terrorisme et l’embrigadement des jeunes".