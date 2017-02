Merkel insiste : Tunisie, Maroc et Algérie des "pays sûrs"





La Chancelière allemande Angela Merkel est d’avis que la Tunisie doit cesser de bloquer les expulsions de ses ressortissants et aider à juguler la migration vers l’Europe. Mieux, la Chancelière insiste pour classer la Tunisie, le Maroc et l’Algérie comme « pays sûrs » et ainsi légitimer le rejet des demandes d’asile.