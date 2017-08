Mauritanie : hommage à Djibril Hamet Ly (1946-2015)





L’excellent site de poésie africaine et créole AFROpoesie attire notre attention sur un beau texte du poète mauritanien Djibril Hamet Ly (1946-2015), "L’insolite" : une manière pudique et intime de révéler l’injustice, et la révolte qu’elle suscite.