produits Matooke : Histoire de la banane verte en Ouganda mardi 30 mai 2017 / par par



Non local en Ouganda : Matooke

Nom scientifique : Musa

Plus de 50 sortes de bananes existent en Ouganda, Nakitembe, Musakala, Muvubo, Kibuzi, Namwezi, Mbwe Zi-Rume, Njoogabakazi et Nfuuka, pour n’en nommer que quelques-unes, sont traditionnellement la principale source de nourriture au centre Ouganda. Dans le même temps, la vente de bananes fraîches ainsi que leurs différents produits est une source de revenu pour les communautés et contribue à augmenter leur niveau de vie. Ce fruit facilement digéré produit plus de nourriture pour le même coût que tout autre fruit ou légume frais, voire poisson, viande ou même les œufs. Les bananes représentent la sécurité alimentaire pour les ménages dans les parties centrale et occidentale de le pays et dans la culture baganda, la variété Nakitembe est présentée de façon cérémonielle par le marié à la famille de la mariée lors des cérémonies de mariage traditionnelles. Les bananes sont généralement récoltées avant qu’elles ne soient pleinement mûrs, lorsqu’elles contiennent plus d’amidon et moins de sucre. Délicieux et fort nutritifs, les bananes peuvent être utilisées de plusieurs façons : cuites à la vapeur, cuites au four, bouillies, frites, servies de frites et ainsi de suite. La banane est un producteur de carburant de haute puissance pour le corps, en plus d’être riche en sels bénéfiques et des minéraux donnant les bases d’une grande valeur comme nourriture pour les enfants. Voir la recette du Katogo



• Vos commentaires