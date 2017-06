Maroc : pas d’émergence sans changement de cap !





Le Maroc vise l’émergence en 2040. De nombreux « ingrédients » dans le pays incitent à penser que c’est possible et pourtant, ces ingrédients ne suffiront pas à atteindre le niveau de progrès escompté. Des réformes profondes sont incontournables. Dans son article, Hicham El Moussaoui, met en avant les forces du Maroc : transition démographique favorable, augmentation du niveau d’enseignement, baisse du prix de l’énergie et des matières premières. Tous ces points incitent à l’optimisme mais ne sont pas suffisants. L’auteur propose alors une série de réformes urgentes.









Photo : projet de la plus haute tour d’Afrique prévue à Rabat, capitale du Maroc.