Maroc : le Conseil de la concurrence aux abonnés absents

Au Maroc, le Conseil de la concurrence est bloqué pour plusieurs raisons et sans pouvoir désigner de manière claire la chaine de responsabilité. Ce contexte est bien préoccupant pour les consommateurs qui sont à la merci des mauvaises pratiques anticoncurrentielles... Dans son article, Hicham El Moussaoui, analyse la situation et met en avant les dangers de l’inertie actuelle des autorités marocaines face au blocage du Conseil de la concurrence. Au delà même de l’impact sur les prix et la qualité des produits et services, l’impact est terriblement négatif sur les investissements nationaux et les IDE ! Si le Maroc veut poursuivre son rapprochement avec l’Europe, il aurait tout intérêt à débloquer la situation.