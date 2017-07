Maroc et Algérie continuent de créer des obstacles à leur développement





Si l’Algérie et le Maroc avaient honoré leurs accord de 1989 pour former l’union économique avec la Tunisie, la Libye et la Mauritanie, ils seraient parmi les grandes grandes économies du Moyen-Orient. Leurs pauvres régions frontalières seraient aujourd’hui un carrefour en plein essor et la Banque mondiale estime que leurs deux économies auraient pu chacune doubler de taille. Mais les deux frères ennemis du Maghreb ont fait le choix de mettre des barrières entre eux, limitant ainsi leur progression.