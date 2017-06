Maroc : Escalade de la violence à Al Hoceima





Alors que les manifestations et les arrestations se poursuivent dans la région du Rif marocain, les affrontements entre les manifestants et la police continuent d’augmenter, 20 membres de la police et des forces de sécurité ont été blessés vendredi soir à Imzouren, à 20 km d’Al Hoceima.