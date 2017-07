Maroc : Comment mettre fin à la violence contre les femmes ?





Les marocaines sont toujours terriblement accablées par les violences. Les chiffres sont alarmants malgré un environnement législatif qui évolue de plus en plus vers la protection des femmes. Dans son article, Asmaa Bassouri, fait un point sur le niveau de violence aux femmes au Maroc. Reconnaissant les avancées législatives, elle affirme qu’elles ne sont pas suffisantes et qu’il faudrait agir de manière horizontale à tous les niveaux : éducation, famille, médias. Le changement ne pourra se faire que s’il entre dans le quotidien des familles marocaines.









Asmaa Bassouri, doctorante en droit international, Université Cadi Ayyad Marrakech (Maroc). Article publié en collaboration avec Libre Afrique.