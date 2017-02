Manuel des Afrodescendants des Amériques et de la Caraïbe : réponses aux lecteurs

"Des millions d’esclaves africains ont été forcés d’arriver sur notre sol d ’Amérique. De leurs vies, cultures et civilisations, on ne dit pratiquement rien dans les programmes officiels d’histoire". La citation provient du Manuel des Afrodescendants des Amériques et de la Caraïbe ( Manual de los Afrodescendientes de las Américas y el Caribe,) publié en 2006 et fruit d’un projet élaboré avec l’UNICEF et Mundo Afro, une organisation de la communauté noire Uruguayenne. Le Manuel a été écrit sous la coordination de l’historien uruguayen Romero Rodríguez, expert en esclavage dans la région.