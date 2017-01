Madame St-Clair, reine de Harlem





Voici un personnage de la vie new-yorkaise de la première moitié du XXe siècle, totalement inconnu de ce côté-ci de l’Atlantique, que Raphaël Confiant nous fait découvrir dans un roman à la fois captivant et étourdissant. C’est le récit du fabuleux destin d’une jeune martiniquaise qui, ayant vécu dans l’ignorance du rêve américain avant son arrivée aux Etats-Unis, va cependant, grâce à son tempérament, conquérir Harlem et en devenir la reine crainte et incontestée.