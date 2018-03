Madagascar, 30 décembre : grand jour du socialisme à la malgache





Il y a quarante et un ans jour pour jour, Didier Ratsiraka proclamait la République démocratique de Madagascar et devenait ainsi son premier président « rouge ». Ce nouveau régime socialiste et révolutionnaire ne connaîtra que cet homme complexe à sa tête, qui transformera durablement son pays. Afrik.com revient sur l’origine et les conséquences de ce 30 décembre 1975.