Mab Elhad, le missionnaire de la poésie des Comores





MAB Elhad est un poète que l’on ne présente plus aux Comores. Après avoir dynamisé la poésie de son pays et occupé des fonctions importantes, il se tourne maintenant vers le continent pour échanger, partager et présenter sa plume ainsi que son âme. Ses vers figurent sur les billets de sa patrie et méritent d’être exportés. AFRIK.COM a rencontré pour vous ce grand poète assurément Africain.