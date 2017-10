Les rythmes nègres du Pérou

Heidi Carolyn Feldman vient de publier la version espagnole de son livre Black Rhythms of Peru (Ritmos Negros del Perú), à El Carmen (Chincha) et à San Luis de Cañete. Feldman a visité le Sur Chico en compagnie de Susana Baca qu’elle considère comme l’icone cosmopolite du Pacifique noir péruvien. Dans le livre, Feldman explique de quelle manière de nombreux éléments traditionnels font partie d’une histoire inventée, par exemple elle indique que l’idée selon laquelle Chincha est considérée comme l’épicentre de la culture afropéruvienne est une légende inventée dans les années 70 et 80. Ci-dessus, l’article publié dans EL COMERCIO.









Par : David Hidalgo Vega : Traduit de l’Espagnol par Guy Everard Mbarga