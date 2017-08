produits Les pâtes katta de Tombouctou et Gao mardi 15 août 2017 / par par



Tombouctou et sa région sont un haut lieu de culture, architecture, et disposent d’un immense patrimoine de manuscrits..., mais c’est aussi par la nourriture que s’exprime cette culture unique. La farine de blé locale est utilisée pour fabriquer du katta, une espèce de pâtes très inhabituelle, façonnée en fils minces et courts.

Située à la frontière de l’immense désert du Sahara, Tombouctou évoque le mystère de l’Antiquité. L’art de l’écriture a été connu de cette capitale des empires glorieux depuis plus d’un millénaire ; Des manuscrits précieux sont stockés dans les bibliothèques et les maisons de chaque famille. La culture de Tombouctou est inextricablement liée à certains facteurs, par exemple le commerce. Située entre le désert et l’Afrique subsaharienne, c’était un carrefour des métiers du sel, de l’or et du textile. La région de Tombouctou faisait également partie de l’Empire Songhai entre les XIVe et XVIe siècles, ce qui a eu une influence arabe-islamique. La nourriture locale est aussi l’expression de cette culture unique, avec des plats très raffinés par rapport au reste de la cuisine du pays. Les femmes de Tombouctou font différents types de pain : wadjila, tukasu (à la vapeur) et takula (pains plats cuits dans les fours terrestres trouvés près de l’entrée des maisons). Ils produisent également du saucisson à la viande et à l’ail et aux épices. La farine de blé locale est utilisée pour fabriquer du katta, une espèce de pâtes très inhabituelle, façonnée en fils minces et courts. Pour obtenir ces minuscules nouilles, les femmes forment une boule de pâte et déchirent de petits morceaux avant de les rouler entre deux doigts, presque comme de la laine tournante. Les fils de pâtes sont laissés sécher à l’ombre pendant un jour, puis grillés dans une poêle jusqu’à ce qu’ils atteignent une couleur brun-jaune. Si elles ne sont pas immédiatement consommées, elles peuvent être stockées dans des sacs ou des pots. Katta est traditionnellement cuite dans une sauce à base de poisson séché, de tomate, d’épices et de viande de mouton ou de boeuf diluée à l’eau. Ce plat sophistiqué est préparé par des femmes pour des invités importants, ainsi que pour des occasions spéciales, en particulier des vacances musulmanes telles que Ramadan, Eid ul-Fitr et Mawlud (la célébration de l’anniversaire du Prophète Muhammad). …... Lancé en 2011 dans le cadre d’un projet avec la FAO et financé par le Ministère italien des Affaires étrangères, le Présidium de Slow Food a été mis en place pour promouvoir la production de pâtes Katta, mais le projet global a un certain nombre d’objectifs. Tout d’abord, il vise à créer une coopérative de femmes à Tombouctou, réunissant des producteurs de katta ainsi que d’autres produits artisanaux, en particulier différents types de pain. Le Présidium travaillera également sur l’ensemble de la chaîne de production : identifier les variétés locales de blé, impliquer les producteurs, cartographier des groupes informels de femmes productrices de kattats déjà trouvés à Tombouctou et Gao, créant des emballages et des kattats de marketing appropriés au niveau local et national.



• Vos commentaires