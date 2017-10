Les « microbes » en Côte d’Ivoire : symptôme d’une société en crise ?





La ville d’Abidjan vit dans la peur d’attaques de très jeunes délinquants que les populations excédées qualifient de microbes. Les microbes sont violents et de plus en plus mortel. Dans son article, AGBAVON Tiasvi Yao Raoul, analyse le phénomène des microbes. Pour lui, plusieurs raisons peuvent expliquer la violence extrême, arme de cette jeunesse désœuvrée. D’abord il y a les jeunes instrumentalisés ou petites mains dans les actes de violences de crise électorale de 2011. L’auteur souligne en plus un certain « abandon » des familles qui ne jouent plus leur rôle.