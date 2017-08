Les femmes au cœur du développement touristique en Afrique





Les femmes jouent un rôle important dans les industries du tourisme. Globalement, elles représentent environ 47% des emplois dans ce secteur en Afrique et plus de la moitié dans les hôtels et restaurants. Des chiffres qui selon le dernier rapport de l’Organisation Mondial du Tourisme (OMT), pourraient encore croître considérablement.