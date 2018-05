Les Émirats arabes unis soutiennent le plan d’autonomie du Maroc pour le Sahara Occidental





Lors de la cinquième session du Comité conjoint UAE-Maroc, Cheikh Abdullah Bin Zayed Al Nahyan, le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, a réaffirmé la pleine solidarité et le soutien des Émirats arabes unis envers le Maroc pour faire face à toutes les menaces à sa sécurité, sa sécurité et sa stabilité.