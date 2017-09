Les élections sont encore un point faible en Afrique centrale





Le représentant spécial du Secrétaire général et chef du Bureau régional des Nations Unies pour l’Afrique centrale (UNOCA), François Louncény Fall, a comparu devant le Conseil de sécurité de l’ONU en juin pour l’informer sur la situation dans la région de l’Afrique centrale. Il a parlé des tensions politiques causées par les élections controversées de février, en plus des menaces de sécurité menées par des rebelles et des groupes terroristes comme Boko Haram. Franck Kuwonu de Afrique Renouveau s’est assis avec M. Fall après le briefing pour discuter de la situation dans la région. Voici les extraits :