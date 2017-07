Les bonnes affaires de la famille Kabila : le rapport qui accuse





Le président de la RD Congo, Joseph Kabila et les membres de sa famille auraient des intérêts dans plus de 80 entreprises en RDC et à l’étranger révèle un rapport du groupe de recherche de l’université de New York. Le clan Kabila possède des liens avec plus de 80 entreprises, 71 000 hectares de terres agricoles ou encore des permis d’exploitation des mines de diamants le long de la frontière avec l’Angola et une participation dans un des opérateurs de téléphonie de RDC.









photo : Congo Research Group, Center on International Cooperation, NYU