Les actionnaires du groupe Bolloré accueillis avec des poissons pourris

La multinationale est épinglée par des ONG pour ses parts dans la Socfin, une holding luxembourgeoise qui pollue les rivières, bafoue les droits humains et refuse le dialogue. La colère des sans-terre s’est invitée à l’Assemblée générale des actionnaires du groupe, et Vincent Bolloré s’est cette fois-ci engagé à l’écouter.

la Socfin, une holding luxembourgeoise spécialisée dans les plantations de palmiers à huile et d’hévéas. Depuis 2008, les expansions de ces plantations sont continues. Les surfaces plantées des sociétés africaines (RDCongo, Liberia, Cameroun, Côte d’Ivoire, Sierra Leone, Nigeria) de la Socfin sont passées de 129 658 à 185 324 ha entre 2009 et 2015, soit une augmentation de plus de 40% qui s’est faite le plus souvent au détriment des communautés locales. Rivières polluées au Cameroun mettant en danger la santé des populations, enfants privés d’école au Liberia, défenseurs des droits emprisonnés en Sierra Leone, les griefs relayés par les ONG sont nombreux.