Lebara et Afrimarket envoient des moutons en Afrique de l’Ouest





L’opérateur de téléphonie mobile Lebara et l’un des leaders africains du e-commerce Afrimarket annoncent un partenariat à l’occasion de l’Aïd-el-Kebir, la fête la plus importante du calendrier musulman qui aura lieu début septembre. L’opération "Tabaski", du nom donné aux festivités en Afrique de l’Ouest, permettra aux diasporas de la Côte d’Ivoire, du Sénégal et du Mali résidentes en France de faire livrer un mouton à leur famille sur le continent.