Le royaume d’Oussouye : une royauté sacrée au cœur de la Casamance





La Casamance est l’une des plus belles régions du Sénégal. Située au sud du pays, elle est frontalière avec la Guinée et la Guinée-Bissau, arbore des paysages magnifiques et est traversée par le fleuve Casamance. La zone a su garder beaucoup de ses institutions anciennes qui régissent encore la vie de la communauté. Le royaume d’Oussouye subsiste encore et perpétue la tradition en pays Diola.