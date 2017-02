Le réveil des peuples





Décidément, les époques changent, les mentalités évoluent, les peuples s’émancipent de plus en plus, la démocratie se réinvente elle-même avec de nouvelles normes et grilles de lecture politique, dans un espace globalisé très mouvant, dans lequel les acteurs et observateurs politiques perdent de plus en plus pieds. Désormais, des personnes méprisés ou humiliés, qu’on n’attendait pas, tiennent les premiers rôles dans une démocratie en perpétuel mouvement et qui échappe complètement à ceux qui pensaient la maîtriser et la posséder.









Photo Sébastien Cailleux