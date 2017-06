Le président Bédié, au centre du jeu politique ivoirien





A plus de trois ans de la prochaine élection présidentielle ivoirienne, le président Henri Konan Bédié, tente de faire descendre la pression sur le plan politique, dans une interview accordée au journal, Jeune Afrique. En effet, en déclarant, « Guillaume Soro est mon protégé… Il n’est pas intéressé par 2020, il me l’a dit », le président Konan Bédié, tente habillement de voler au secours de Soro, à qui on attribue à tort ou à raison des ambitions présidentielles pour 2020. Pourquoi donc cette sortie du président Bédié ?